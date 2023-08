MC Cabelinho dedica canção para Bella Campos em show após boatos de traição; assista!

Rio - MC Cabelinho, de 27 anos, homenageou Bella Campos, de 25, em show realizado, neste domingo (27), no Qualistage, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em meio a boatos de que o casal teria se separado após uma suposta traição do cantor , o funkeiro manteve a tradição de exibir diversos registros ao lado da atriz enquanto canta a faixa "Minha Cura", canção dedicada à global.

Os rumores de que o namoro de Bella e Cabelinho teria chegado ao fim surgiram no último sábado, após uma página de fofocas no Instagram afirmar que o cantor teria sido visto saindo de um hotel em Belo Horizonte, Minas Gerais, acompanhado por uma mulher loira.



enquanto isso, cabelinho cantando minha cura no show com a bella no fundo pic.twitter.com/pNrDSme6oX — milymily (@c4milyssw) August 28, 2023

Neste domingo, a influenciadora digital Duda Mehdef assumiu ser a mulher vista com Cabelinho e disse que o funkeiro estaria solteiro: "Sobre a polêmica: conheci ele [Cabelinho] em 2018, quando a gente começou a se envolver. Nossa 'relação' é meio conturbada desde sempre, mas eu vi ele ontem sim e fui lá no hotel sim. Ele me falou que não está namorando, se é verdade ou não, eu não sei. Ou ele tá namorando e traiu ou ele não tá e vai contar pra vocês aí com o tempo", declarou a jovem, em postagem nos Stories do Instagram.