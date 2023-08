Filha de MC Marcinho desabafa sobre perda do pai: 'Por que Deus o tirou de mim?'

Rio - Sara Paraíso, filha de MC Marcinho, usou as redes sociais, no domingo, para fazer um desabafo sobre a ausência do pai, que morreu em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos. No Instagram, a jovem, de 23 anos, contou que conviveu com o funkeiro por apenas 2 anos após os dois realizarem um exame de DNA, em 2021, para comprovar a paternidade do artista.