Simone Mendes emociona com mensagem de aniversário para o marido: 'Sou muito feliz'

Rio - A cantora Simone Mendes emocionou seguidores ao fazer uma homenagem para seu marido, Kaká Diniz, em celebração de seus 38 anos de vida. Nesta segunda-feira (28), a famosa usou suas redes para dedicar um texto cheio de carinho para o amado e surpreendeu internautas ao postar raros registros do maridão.



"Meu amor, @kakadiniz, hoje é seu dia!! Quero dizer que você me completa, me acompanha, me dá carinho, me ama e cuida da nossa família com todo amor do mundo. Esse é você! Você me alegra e me dá forças a cada novo dia. Tenho certeza que fiz a escolha certa e sou muito feliz por te ter do meu lado e por construir contigo uma família linda e abençoada! Você é um pai exemplar, nosso filhos tem muito orgulho do pai que eles tem. Feliz aniversário, vida, nós te amamos muito, continue olhando pro alvo que é Cristo! Felicidades", escreveu a sertaneja na legenda da publicação.



Simone também decidiu adicionar uma série de fotos de sua família feliz para ilustrar a postagem, mostrando momentos especiais que viveu ao lado do empreendedor em seus 10 anos de casamento. Ela incluiu registros de sua época de grávida, do marido curtindo a companhia de seus filhos, Henry e Zaya, e até um clique tirado logo após o nascimento de um de seus filhos.



Fãs da artista logo foram aos comentários para admirar sua família e aproveitaram para desejar felicidades ao aniversariante. "Parabéns queridão!! Saúde e muito amor", disse a cantora Ivete Sangalo. "E essa declaração, gente? Que Deus continue abençoando a vida e o amor de vocês", afirmou uma pessoa. "Parabéns pra ele! Que linda homenagem de aniversário", elogiou outra. "Deus abençoe essa família! Feliz aniversário, Kaká!! Simone, sou sua fã eternamente", contou uma terceira.