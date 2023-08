Aos 87 anos, Emiliano Queiroz é internado no Rio com pneumonia

Rio - O ator Emiliano Queiroz, de 87 anos, está internado na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, Zona Sul do Rio. O artista, que se consagrou com o personagem Dirceu Borboleta, da novela "O Bem-Amado" (1973), precisou ser hospitalizado após ser diagnosticado com pneumonia e "está se recuperando bem", segundo informou ao MEIA HORA o assessor de imprensa do veterano.

Carreira artística

Natural do Ceará, Emiliano ingressou no teatro com apenas 14 anos e se graduou em Artes Dramáticas. Ainda durante a juventude, o ator mudou-se para São Paulo, onde desempenhou pequenos papéis empeças emblemáticas como "O pagador de promessas, de Dias Gomes, no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC).

A partir do ano de 1964, o artista também pôde brilhar nas telenovelas, minisséries e filmes, participando de obras como "O Bem-Amado", tanto a novela (1973), quanto a série (1980); "Pai Herói" (1979); Cambalacho (1986); "As Filhas da Mãe" (2001); "Senhora do Destino" (2004); "Meu Pedacinho de Chão" (2014).