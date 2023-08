Cissa Guimarães celebra condenação de responsáveis pela morte do filho: 'Justiça'

Rio - Após 13 anos sofrendo com o assassinato de seu filho, Rafael Mascarenhas, a atriz Cissa Guimarães foi às redes comemorar que a justiça finalmente está sendo feita no caso do atropelamento do jovem, que tinha apenas 19 anos quando faleceu. Nesta segunda-feira (28), a famosa fez um desabafo sobre o acontecido e celebrou o mandato de prisão que os responsáveis pelo crime receberam esta semana.



"13 anos! TREZE ANOS! E depois de um fim de semana de muita dor, vem um acalento e a esperança de justiça finalmente. Desliza pra foto dos dois que andam foragidos e DEVEM pagar pelos crimes cometidos. VIVA RAFA!! QUE A JUSTIÇA SEJA FEITA!", escreveu a artista na legenda da postagem. Cissa ainda ilustrou sua confissão com uma matéria de jornal que expõe a sentença dos condenados, como foi decidida pela justiça do Rio: Rafael de Souza Bussamra, que dirigia o carro no momento do "acidente" terá que cumprir 7 anos de prisão em regime fechado e mais 5 anos e 9 meses em semiaberto. Já seu filho, Roberto Bussamra, que o acompanhava no veículo, vai servir 8 anos de regime fechado e 9 meses no semiaberto.



Internautas se sensibilizaram com a perda da artista e deixaram suas opiniões nos comentários. "Deveriam pagar muito mais", afirmou o ator Marcelo Faria. "7 anos no regime fechado? Isso que vale uma vida? Revoltante", reclamou uma seguidora. "Nada paga a dor e o sofrimento da família, mas ameniza saber que não ficaram impunes!", consolou outra. "Um absurdo que a justiça nesse país demore tanto e seja tão falha. Que cumpram, pelo menos, o que restou de pena", desejou uma terceira.

O crime aconteceu em 2010, no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio, que estava fechado para o trânsito no dia do atropelamento. A perda da atriz marcou uma geração e até hoje homenagens são feitas para o jovem no local de sua morte.