Funções do coração de Faustão 'estão de acordo com o esperado' após transplante, diz nota

"O paciente Fausto Silva, que foi submetido ontem, 27 de agosto, a um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, permanece na Unidade de Terapia Intensiva sob sedação e respirando com auxílio de ventilação mecânica. Seu estado de saúde clínico é estável e as funções do coração estão de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas", disse a nota.

O hospital recebeu um órgão compatível depois de o apresentador ter ficado apenas sete dias na fila de transplante do SUS. A cirurgia, de acordo com nota divulgada no domingo (27), durou cerca de 2h30.

"Ontem foi um domingo abençoado pra nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência, já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 08/08/2023", iniciou Luciana.

"Nos mantivemos em silêncio como é característica da família até que a internação se tornou pública. A princípio, achamos que preservar o quadro clínico e a necessidade do transplante seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda transparência que nos é característica, confirmamos a noticia (...) A partir desse momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si a empatia como um de seus valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas", declarou.