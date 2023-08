Feyjão lança novo single após se apresentar no aniversário de Tatá Werneck

Rio - O cantor Feyjão, que recentemente se apresentou como uma das atrações da festa de aniversário de Tatá Werneck , anunciou que vai lançar o primeiro single de seu novo álbum. A música 'Gafe' ficará disponível em todas as plataformas a partir desta terça-feira (29).

Na canção, Feyjão aposta no estilo do Afro Beat, além de misturar o cavaquinho e a cuíca à um batida eletrônica para retratar uma gafe cometida por um homem que não reparou no novo corte de cabelo da companheira. "Ela cortou o cabelo pra me impressionar / Quis me fazer surpresa, mandou endereço e eu fui lá buscar / O salão era chique e ela no aplique pra me provocar / Eu de cabeça cheia cometi a gafe de não reparar", canta o músico.



O famoso também revelou que "Gafe" é a primeira das muitas cores que formarão o álbum "Meu Tom". Ele tem previsão de ser lançado início do ano que vem e vai contar com a participação de grandes artistas, como Ferrugem, Thiaguinho e a banda Natiruts. "Eu acredito na magia das cores, na possibilidade de colorir nossas vidas. O álbum 'Meu Tom' vai trazer isso. Cada canção vai vir com uma cor diferente que combina com a mensagem que quero passar. Essa diversidade de cores também representa a diversidade dos meus universos artísticos. Nesse projeto, vamos do pop ao samba, passando pelo R&B, pelo reggae, pelo ijexá e pela MPB", explicou.



Este é o segundo álbum da carreira do artista, que vem ganhando espaço no cenário musical carioca ao marcar presença em festas de celebridades como a cantora Preta Gil e até dividir o palco com a icônica Alicia Keys, no 'Rock in Rio' de 2017.