Com dívida paga, Denílson canta 'Belo' e artista comemora: 'Emocionante'

A paz está estabelecida. Denílson foi flagrado, no último final semana, cantando a música “Derê”, de Belo, em um churrasco em comemoração ao seu aniversário de 46 anos. A cena acontece cerca de um mês após o cantor pagar uma dívida milionária cobrada há mais de 20 anos pelo ex-jogador.



O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por um amigo em comum e Belo comentou na postagem: “Vocês estão rindo? Isso é no mínimo emocionante. Vamos Penta, saúde e paz Denílson, Soweto 30 anos”, escreveu o ex-integrante do grupo.

Entenda disputa judicial começou quando Denílson gerenciava a banda de pagode Soweto, da qual Belo era o vocalista. Em 2000, Belo deixou o grupo para iniciar a carreira solo e o ex-jogador de futebol processou Belo por quebra de contrato. Em 2004, o artista foi condenado a pagar uma indenização de R$ 385 mil a Denílson, mas a decisão não foi cumprida. Atualmente, com a correção, a quantia já estava passando dos R$ 7 milhões.A partir de então, os advogados de Denílson entraram com o pedido de várias ordens de bloqueio e penhora dos bens do cantor. Recentemente, Belo participou da competição "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", e Denílson solicitou o bloqueio de qualquer valor que o cantor pudesse receber como premiação. Os advogados do ex-jogador ainda pediram que o valor da dívida fosse atualizado.A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de Denílson para que o cachê fosse bloqueado e o prêmio do cantor penhorado para cumprir o pagamento da dívida. No entanto, Belo não ganhou a competição. Há cerca de um mês, o artista finalmente quitou seus débitos, que já ultrapassavam R$ 7 milhões.