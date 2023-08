Maisa Silva mostra apoio à Larissa Manoela após polêmicas: 'Coração enorme'

Rio - A atriz Maisa Silva usou suas redes nesta segunda-feira (28) para mostrar apoio à Larissa Manoela, em meio às polêmicas que a amiga tem vivido com seus pais . A famosa foi muito elogiada pela declaração que postou no Instagram e recebeu uma resposta emocionada de Larissa pelo carinho.

Na postagem, as duas dão um show de beleza e amizade, posando lado a lado para as fotos e dispersando os rumores de competitividade fora das câmeras. Maisa aparece toda produzida e usando uma jaqueta jeans nos cliques, mas Larissa investe em um look natural, quase sem maquiagem, e surge vestindo um top vermelho. "Nesses 18 anos de profissão, pude conhecer muitos lugares e pessoas especiais. Uma delas eu conheci ainda na infância e nossa amizade e admiração só aumenta com o passar do tempo. @larissamanoela sou fã do seu sorriso, talento, profissionalismo, leveza e do seu coração enorme.

Amo você", confessou a artista na legenda do post.



A eterna Maria Joaquina da novela 'Carrossel' logo respondeu a declaração nos comentários. "Ter sua amizade é uma preciosidade! Obrigada por todos esses anos de parceria e por todos os outros que ainda virão! Te amo", escreveu a atriz. Fãs das famosas também se comoveram com a mensagem: "Minhas lindas", admirou Sabrina Sato. "AS PATROAS DO BRASIL", brincou uma pessoa. "Divas que inspiram", afirmou outra. "E o povo metendo hate achando que elas se odiavam... Amo vocês", contou uma terceira. "Avisa que são as maiores BFFs", disse mais uma.