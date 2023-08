Juliette deixa de ser ex-BBB mais seguida no Instagram

Com 31,4 milhões de seguidores, Sabrina Sato é a ex-BBB mais seguida do Instagram. Ela interrompeu um reinado de aproximadamente dois anos de Juliette, que hoje soma 31,3 milhões. A apresentadora do "Sobre Nós Dois", do GNT, era quem liderava o ranking antes da cantora paraibana vencer a edição 21 e se tornar um fenômeno nacional.



Mas Juliette não tem motivos para ficar triste. Seu álbum recém-lançado "Ciclone" acaba de entrar na lista de Top Albums Debut Global, feita pela plataforma Spotify. Sinal de que os cactos continuam firmes e fortes.