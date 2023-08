Gretchen grava clipe com WZ Beat em São Paulo após mudança de visual

Gretchen, de 64 anos, gravou um clipe com o DJ e produtor musical WZ Beat, em São Paulo, na noite desta segunda-feira, em meio às críticas sobre sua mudança de visual. Com um look preto, a cantora, que vai estrear no funk, mostrou todo seu talento e rebolado.

Recentemente, Gretchen comentou o novo desafio profissional. "É mais uma quebra de paradigma e de tabus na minha carreira", declara a Rainha do Rebolado. WZ ainda revelou que o convite para assinar a nova faixa de Gretchen partiu da própria cantora: "Ela gravou um vídeo com minha música no Instagram, eu republiquei o vídeo e a marquei. Depois, ela deu a ideia para nós fazermos uma música juntos".

Novo visual

Nas redes sociais, a cantora rebateu as críticas sobre o novo visual e defendeu sua cabeleireira. "Teve um monte de cabeleireiro que entrou em contato comigo dizendo 'deixa eu fazer seu cabelo, sua cabeleireira não acertou no tom'. Não gente, ela não decidiu. Ela simplesmente colocou o que eu pedi. Eu pedi esse tom, eu pedi esse mesclado com preto, eu pedi essa franja", afirmou Gretchen, que tem alopecia - perda de cabelo.

"Quando a gente muda o visual, a gente muda, principalmente, para melhorar a autoestima. E essas pessoas que tem alopecia, câncer e que perdem seus cabelos precisam de um trabalho como esse da Karol e de muitos cabeleireiros do Brasil que colocam a autoestima da pessoa de volta. Então antes de julgar, vamos pensar que existem pessoas que precisam desse tipo de trabalho", finalizou.