Sidney Sampaio fala sobre queda de hotel na Zona Sul do Rio: 'Fui presenteado com um milagre'

Rio - Sidney Sampaio, de 43 anos, relembrou o dia em que se jogou da sacada do primeiro andar de um hotel, localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio. O ator, que estava nervoso para a estreia de sua nova peça, alega que misturou vodca com um remédio para dormir da irmã e acabou agindo sob influência das químicas.

"Não tenho dúvidas que fui presenteado com um milagre. Sempre tive muita fé em Deus, mas agora ela está ainda mais fortalecida", conta o artista sobre o episódio em entrevista à revista "Quem". "Foi como nascer de novo, tive uma oportunidade que estou aproveitando muito bem", acrescentou, emocionado.

Atualmente, mais de vinte dias após o ocorrido, Sidney — que ainda fará sessões de fisioterapia para recuperar-se totalmente de fraturas nos dedos, joelho e coluna —, afirma sentir-se mais forte e ter aprendido uma lição valiosa com essa situação traumática. "Emocionalmente me sinto fortalecido, pois aprendi com o que aconteceu, e todas as consequências", pondera ele, que também está fazendo terapia.

Apesar de ter sido alvo de inúmeros boatos sobre o que havia motivado o ato de se jogar do hotel, o ator garante que lida bem com o que sai sobre si mesmo na mídia. "Tenho mais de 20 anos de carreira, e estou acostumado com especulações. O que me fortalece é que as pessoas me conhecem, sabem a minha conduta profissional e quem eu sou", concluiu ele.