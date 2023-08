Anitta curte jantar com jogador de futebol no México

Após o fim do affair com o ator italiano Simone Sussina, Anitta curtiu a noite desta segunda-feira, em um restaurante do México, acompanhada do jogador de futebol Kevin Alvarez, de 24 anos, e da amiga Wendy Guevara, de 30 anos. Usando um top com a estampa "vagabunda", a Poderosa se divertiu bastante e pediu para conhecer as belezas do país.

"Ela prometeu me levar para conhecer as belezas do México, as belezas da cidade", disse a cantora, se referindo à Wendy, em um vídeo publicado no Instagram. "Quero levá-la mesmo aonde tem homens", rebateu a artista mexicana, arrancando risadas de Anitta.

Logo depois, Wendy mostrou Kevin e comentou. "Estou tentando apresentar uma amiga para ele", disse. A Poderosa, então, explicou: "Ela está tentando arranjar uma namorada para ele", destacou Anitta.

No fim de semana, começou a circular nas redes sociais uma suposta frase da artista em gravação recente do programa "Altas Horas", na TV Globo. "Em 2024, eu vou arrumar um cara mara, porque o último era golpe", teria dito Anitta, de acordo com uma página de fã no Twitter.

Os rumores de que o romance entre Anitta e Simone chegou ao fim ganharam mais força após o colunista Pablo Oliveira, do iG, revelar que o ator pretendia se aproximar de outra brasileira, com o objetivo de expandir sua carreira no Brasil. De acordo com o jornalista, a Patroa foi a segunda opção do galã, que, inicialmente, tentou se envolver com Bruna Marquezine.