Luísa Sonza confirma parceria internacional com Demi Lovato em novo álbum

Rio - Luísa Sonza usou as redes sociais, nesta terça-feira, para anunciar a parceria com Demi Lovato em "Penhasco2", faixa que integra o terceiro álbum de estúdio da cantora, intitulado "Escândalo Íntimo". Em postagem no Instagram, a artista relembrou uma publicação que fez no Twitter, em 2019, declarando seu amor pela ex-estrela da Disney.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a novidade, poucas horas antes do lançamento do disco nas plataformas digitais: "Não estamos preparadas", disparou a ex-BBB Gleici Damasceno. "Choque", disse o influenciador Álvaro. "O feat da década veio", comentou um seguidor. "Elas vão entregar tanto", afirmou outro perfil.

O anúncio confirmou os boatos que surgiram nas redes sociais recentemente, após a cantora norte-americana ser creditada como uma das compositoras da continuação de "penhasco", um dos maiores hits na carreira de Luísa. A colaboração se junta aos singles "Campo de Morango" e "Principalmente Me Sinto Arrasada" no sucessor do álbum "Doce 22", lançado em 2021.

Luísa Sonza e Demi Lovato estão entre as atrações confirmadas na primeira edição do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio que promete agitar São Paulo entre os dias 2 e 10 de setembro.

Confira: