Filme sobre Claudinho e Buchecha será exibido em festival de cinema internacional

Rio - Contando a história da dupla Claudinho e Buchecha, o filme "Nosso Sonho" será exibido pela primeira vez no dia 16 de setembro, no Inffinito Brazilian Film Festival, evento de cinema em Miami, nos Estados Unidos. Depois de ganhar seu primeiro trailer , a cinebiografia está prevista para encerrar o festival norte-americano, chegando aos cinemas brasileiros em 21 de setembro.

"Nosso Sonho" é protagonizado por Lucas Penteado e Juan Paiva, que dão vida aos cantores que formaram uma das duplas de maior sucesso no funk melody dos anos 1990 e 2000. A cinebiografia tem direção de Eduardo Albergaria e segue os passos de Claudinho e Buchecha desde a infância em São Gonçalo até as dificuldades enfrentadas no caminho para o sucesso, os desafios e dramas pessoais. Os hits "Só Love", "Rap do Salgueiro" e "Fico Assim Sem Você", entre outros, compõem a trilha sonora do longa.

Além de Penteado e Paiva, o elenco ainda traz nomes de peso como Tatiana Tiburcio e Nando Cunha, na pele de Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha, assim como Clara Moneke, a Kate de "Vai na Fé", que assume o papel de Vanessa, mulher de Claudinho.

“Nosso Sonho” conta, ainda, com participações especiais de Antonio Pitanga, como Seu Américo, Isabela Garcia, como Dona Judite, Negão da BL como DJ do baile, e FP do Trem Bala e Gabriel do Borel, como a dupla Cidinha e Doca e Flávia Souza e Reinaldo Júnior. A produção musical do longa é do cantor Buchecha e da agência Atabaque, que também está desenvolvendo com a produtora Urca Filmes a trilha sonora com uma série de lançamentos reunindo diferentes gerações de funkeiros.

Confira o trailer: