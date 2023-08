Atriz de 'Vai na Fé' denuncia agressões de ex e desabafa: 'Não tive força pra sair'

Rio - A cantora Azzy, de 22 anos, expôs o relacionamento abusivo que teria vivido com o cantor Ryan Realcria em transmissão ao vivo realizada no Instagram, nesta terça-feira. A intérprete da dançarina Ivy na novela "Vai na Fé", da TV Globo, rebateu as declarações feitas pelo ex-namorado, que acusou a rapper de agredir a filha do ex-casal, de 2 anos, quando a criança tinha seis meses de vida.

"Se tem uma coisa que, no dia de hoje, eu estou me arrependendo amargamente, é de nunca ter feito um boletim de ocorrência. Porque, se eu tivesse feito um boletim de ocorrência, eu acho que hoje eu não estaria passando por isso, eu não precisaria vir aqui e falar pra vocês o óbvio", começou Isabela Oliveira, na live que deixou salva em seu perfil na rede social.

Em seguida, a artista avisou que pretende processar Ryan por calúnia, citando a postagem em que o cantor afirma que Azzy teria dado um soco no rosto da filha caçula enquanto tentava acertar o pai da criança. De acordo com o rapaz, a briga ainda teria acontecido na presença da filha mais velha da cantora, de 4 anos, fruto de outro relacionamento.

Agredir uma criança de 6 meses com um soco que era pra pegar na minha cara não conta né? Inclusive fez na presença da filha mais velha. Isso pq eu falei que era pra ela ter postura de mãe e saber ser uma, pq cuidar, ela nunca cuidou de nenhuma das duas filhas! — Realcria (@ryan_realcria) August 29, 2023

Na live, a atriz relembrou o início do namoro conturbado com Ryan, ainda durante a pandemia do coronavírus, e falou sobre o momento em que engravidou do cantor. "A gente tinha uns seis, sete meses ficando, quando eu engravidei. Ele engravidou uma outra menina também, ao mesmo tempo. Eu descobri mais de seis traições, posso citar nomes aqui mas não vou", declarou ela.

"Hoje, (Ryan) veio dizer pra mim assim: 'a nossa filha tá crescendo, agora ela tá entendendo, você não tem que me expor, você não tem que falar nada'. Quando você me traiu publicamente, quando você me agrediu na rua, na frente da sua mãe, na frente da sua casa, dentro do meu prédio que eu tenho provas de você me arrastando pelo corredor, por que que você não pensou nisso?", questionou Azzy, detalhando as agressões que teria sofrido do namorado.

"Por que você foi falar aqui que eu sofri aborto, que eu engravidei de você quatro vezes e que eu abortei, que eu sou uma péssima mãe?", continuou ela, que ainda disse ter tido uma "recaída" com Ryan, em novembro do ano passado, quando já gravava a novela das sete e ficou grávida do cantor novamente. "Por que você não falou que você me agrediu no mesmo dia que eu perdi um filho teu?", disparou.

Na sequência, a rapper conhecida pelo projeto "Poesia Acústica" ainda admitiu sua culpa na relação tóxica entre os dois. "Eu errei, eu corria muito atrás dele, eu ia no perfil de cada menina com quem ele me traía. Eu sofria mesmo, porque eu acreditava que esse otário me amava. E, aí, hoje, ele foi falar pra vocês que eu tive problema com ele na internet porque eu ainda não o superei, quando, na verdade, o problema é que ele estava há quase um mês sem ver a filha dele", afirmou.

"Eu tenho prova da mãe dele falando que ele me agrediu e que o meu leite secou por causa das agressões, por causa dos estresses. Eu tenho provas de todas as vezes que ele me bateu. Não fiz boletim de ocorrência e errei pra c*ralho. Eu deveria, mas não tive força pra sair disso. Quando eu finalmente me dei conta, a m*rda toda já tinha acontecido", continuou.

Azzy, que saiu de casa aos 12 anos e chegou a viver em situação de rua para fugir de abusos sexuais de um familiar, atribuiu o relacionamento conturbado com Ryan à falta de uma família estruturada. "Eu não tive bons exemplos na minha vida, uma base familiar. Eu sempre fui sozinha, eu não tive um pai pra apresentar ele (Ryan), eu não tive uma mãe pra apresentar", desabafou a rapper, antes de detalhar a situação que levou à troca de farpas pelas redes sociais.

"Se for falar que eu agredi a minha filha, fala que você arrancou ela do meu colo e eu fui pegar ela de volta e a minha mão acertou no rosto dela. Não fala que eu agredi a minha filha, porque você ser um pai coerente, responsável e você ver a mãe da tua filha agredir a tua filha com 6 meses e, agora, sua filha com quase 2 anos, você resolve falar? Que tipo de pai responsável que você é? Você não consegue nem sustentar suas mentiras, você não consegue sustentar nem as coisas que você inventa", detonou.

Antes de finalizar a live, Azzy avisou que está disposta a levar o caso para a Justiça: "Não tenho medo de nada. E, a partir de hoje, eu estou enterrando essa história, mas eu vou enterrar falando toda a verdade. Sim, fui dependente emocional, aceitei ser corna, aceitei tomar p*rrada na cara de homem, apanhei na frente das minhas filhas. Me arrependo amargamente e tenho muita vergonha. Foi vergonhoso ter que conversar com o pessoal na Globo, na época, dizendo que eu perdi uma criança e apanhei do pai da minha filha", contou.

"A partir de agora, todo mundo vai saber quem você é de verdade. E, se eu realmente realmente sou uma mãe de m*rda, eu estou te convidando pra gente ir na justiça e ver quem realmente é presente na vida dessas crianças, quem realmente está dando a melhor educação, quem realmente está fazendo o melhor. Aí eu quero ver você ser homem. Porque aqui, na internet, todo mundo vai te achar maravilhoso. Os caras que são iguais a você principalmente. Mas, na rua onde eu ando, aqui todo mundo te conhece. Todo mundo sabe quem você é de verdade. Então, a sua máscara hoje está caindo. E eu, Isabela, sou responsável por isso, que fique claro", completou a famosa.

Confira: