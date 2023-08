Fernanda Paes Leme deixa fãs chocados com reforma no apartamento da mãe

Rio - Fernanda Paes Leme, que apresenta o Podcast "Quem Pode, Pod" ao lado da amiga, Giovanna Ewbank, usou suas redes para mostrar detalhes da reforma do apartamento de sua mãe. Nesta terça-feira (29), a atriz compartilhou o antes e depois do imóvel, que recebeu uma repaginada completa.



"O antes e depois que adulto gosta! Muitos de vocês acompanharam por aqui o dia em que dei esse apartamento de presente pra minha mãe. De lá pra cá, alguns parceiros ajudaram a transformar esse sonho em algo muito mais especial. Obrigada", escreveu a famosa na legenda da publicação. No vídeo, Fernanda surpreende com a transformação do apartamento que deu de presente para a mãe, Neca Paes Leme. Além de reformada, a casa também recebeu móveis novos e uma decoração moderna, para a felicidade da nova moradora.



Fãs da artista foram aos comentários elogiar tanto gesto carinhoso da filha quanto a repaginada que o imóvel recebeu: "Que lindo", disse a atriz Maisa Silva. "Impecável. Parabéns por honrar sua mãe!", admirou uma seguidora. "Ficou incrível! Adorei", afirmou outra. "Minha mãe dizia que quem é bom filho é bom em tudo. Parabéns por cuidar dos seus pais, Fê!", contou uma terceira. "Gente, ficou lindo demais", pontuou mais um.

Confira: