Famosos prestigiam desfile de estilista brasileiro com show da cantora Flay

Rio - Famosos se reuníram nesta terça-feira (29) para prestigiar o desfile da coleção 'Wind' do estilista Romeriton Paulo na Casa Florah, em São Paulo. Com a presença de ex-BBBs e Misses Brasil, o evento foi animado por um show pocket da cantora Flay.



Amanda Meirelles, Sarah Aline, Larissa Santos, Paula Amorim, Eslovênia Marques, Laís Caldas, Italo Ferreira, Julia Horta, Teresa Santos e Jakelyne Oliveira foram algumas das celebridades que marcaram presença no desfile e se preocuparam em combinar as cores de seus looks com os tons vibrantes da nova coleção.