Após transplante, Faustão é extubado e 'conversa normalmente', diz boletim

Rio - Faustão, de 73 anos, foi extubado, na manhã desta terça-feira, e já respira sem a ajuda de aparelhos, após passar pela cirurgia de transplante de coração, no último domingo . O apresentador segue internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mas "está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração", de acordo com novo boletim médico.

Nesta segunda-feira, a unidade de saúde informou que o comunicador apresentava quadro de saúde estável e recuperação "de acordo com o esperado para as primeiras 24 horas" depois do procedimento. O hospital recebeu um órgão compatível depois de o apresentador ter ficado apenas sete dias na fila de transplante do SUS. A cirurgia, de acordo com nota divulgada no domingo (27), durou cerca de 2h30.

Faustão está internado desde 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por causa de uma insuficiência cardíaca. No dia 18, apareceu em vídeo divulgado pelo filho, João Guilherme Silva. "Por sorte, ainda não morri", declarou na gravação. O apresentador já passou por outros problemas de saúde. Faustão sofreu de diabetes.

No dia 20, o apresentador teve uma piora no quadro de insuficiência cardíaca e a equipe médica informou que ele precisava passar por um transplante de coração com urgência. De acordo com o boletim, Faustão já estava incluído na fila única de transplantes e fazia sessões de diálise.