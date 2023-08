Adeus noites em claro! Pai viraliza com técnica para acalmar bebê com cólica

O choro constante causado pela cólica em recém-nascidos é um problema que aflige muitos lares. Para ajudar quem não sabe mais o que fazer para acalmar o bebê, o gerente de restaurante, Gabriel Torres Alves, decidiu postar um vídeo no TikTok. Em gravação com a própria filha, ele ensinou uma técnica que a fez parar de chorar em segundos.



A façanha viralizou na web. "Foi combinado com o bebê", brincou um seguidor. "Não é que funciona mesmo", disse outra. Até a publicação dessa reportagem, o vídeo já contava com cerca de 7,8 milhões de vizualizações.

#recemnascido #mamaedeprimeiraviagem #paternidade #viral #papai #felizdiadospaisatodos ♬ Over the Rainbow - christmastiktoksss @gabriel_torresalves Como acalmar e aliviar as colicas do seu bebe . . . Se gostou me siga para mais dicas de paternidade #colicbaby

Em entrevista ao MEIA, Gabriel, que é pai de primeira viagem, explicou que a ideia de gravar o vídeo foi simplesmente compartilhar uma dica que ele testou e deu certo. "Imaginei que da mesma forma que eu e minha esposa ficamos noites em claro, outra pessoas também ficam. Então achei que poderia ajudar", disse.



A cólica em recém-nascidos faz parte do desenvolvimento infantil. Em geral, ela aparece duas semanas após o nascimento e dura até o terceiro mês de vida. É quando o organismo está se acostumando a digerir o leite e a flora intestinal ainda não está formada. O corpo está aprendendo a lidar com o volume do alimento e com os gases. A partir do quarto mês, a flora intestinal já está formada e as dores tendem a desaparecer.



