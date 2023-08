Manu Gavassi comenta polêmica com Juliette no 'Acessíveis Cast': 'Fiquei chateada'

Rio - A cantora Manu Gavassi se pronunciou sobre as comparações entre os clipes da sua música, 'Gracinha', de 2021, e a recente colaboração de Juliette com Maria Sena, 'Quase Não Namoro'. A famosa comentou sobre a polêmica no 'Acessíveis Cast', que será lançado nesta terça-feira (29) no Stages, e na próxima quinta-feira (31) nas demais plataformas.



No episódio de estreia da nova temporada do Podcast, Manu foi sincera e disse que ficou triste quando viu a capa do vídeo, mas ressaltou que a campeã do 'BBB 21' fez questão de avisá-la antes de lançar o clipe. "Quando vi a capa, eu fiquei, sim, chateada. A Juliette é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito a Ju. Ela me ligou antes de tudo sair. O que foi de uma decência, uma classe, de um caráter que poucas pessoas têm nesse meio", contou a artista para as apresentadoras Titi Müller e MariMoon.



Apesar do gesto de consideração da amiga, a famosa não conseguiu esconder sua insatisfação com as semelhanças entre os projetos. "Sobre a equipe, tenho algumas coisas a falar. Não tem como não prestar atenção no que os outros profissionais da sua área estão fazendo num mercado tão pequeno. Ser original dá trabalho, mas é legal", concluiu.