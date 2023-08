Samuel de Assis e Carolina Dieckmann curtem almoço entre amigos no Rio

Rio - Carolina Dieckmann e Samuel de Assis, que recentemente fizeram par romântico na novela 'Vai na Fé', foram vistos dividindo uma refeição no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (29), os dois curtiram um "date" em um restaurante japonês conhecido na região.



Nas fotos, os atores aparecem sorrindo e aproveitando a companhia um do outro durante seu passeio pelo Shopping. Com o frio que vem fazendo na capital Fluminense, Carol investiu em um conjunto de blusa de manga cumprida e calça azuis, mantendo um casaco branco em mãos. Já Samuel apostou em um suéter verde estampado, com uma calça preta para aguentar as baixas temperaturas.

Os famoso fizeram bastante sucesso na última trama das 7 como o par de advogados Lumiar e Ben, que formavam um casal no início da história e arrancaram suspiros com a química de sua relação.