Vídeo: Preta Gil e Simony se emocionam durante encontro em hospital

A emoção tomou conta do encontro entre as cantoras Preta Gil (49) e Simony (47), nesta terça-feira (29), no Hospital Sirio-Libanês, em São Paulo, onde a filha de Gilberto Gil se recupera da remoção de um tumor. Ambas tiveram câncer de intestino e não conseguiram segurar as lágrimas.



Preta postou um vídeo do momento em seu Instagram e escreveu: "Como esperei por esse encontro, Simony! Você é luz pura, sua força me dá força, obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento! Te amo. Vamos juntas receber essa cura que já veio pra nós".

Simony foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022. Em julho passado, após passar por ciclos de quimioterapia e quimioradioterapia, ela anunciou que a doença entrou em remissão, quando o câncer não é mais detectado por nenhum exame.



Já Preta descobriu a enfermidade em janeiro deste ano. No último dia 16, a cantora removeu um tumor e no dia 22 revelou estar livre da doença. "Sim, meu corpo está livre de células cancerígenas", disse a cantora na ocasião.



Durante o encontro, Preta ressaltou a luta de ambas e afirmou que as duas "estão no mesmo barco. "Eu estou muito feliz. A gente nunca foi próxima, mas agora parece que você é um pedaço do meu coração", respondeu Simony aos prantos.