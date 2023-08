Preta Gil e Simony têm encontro emocionante: 'Obrigada por não soltar minha mão'

Rio - Preta Gil compartilhou, nesta terça-feira (29), um encontro emocionante com Simony no Hospital Sírio-Libanês, onde a filha de Gilberto Gil está internada durante seu processo de recuperação após retirada de um tumor no reto. As artistas, que tiveram câncer no intestino, não seguraram as lágrimas ao se verem.

"Estou feliz por você", disse Simony à Preta, que respondeu: "E eu por você. A gente está no mesmo barco". A ex-Balão Mágico falou sobre a aproximação que as duas tiveram ao longo do processo: "A gente nunca foi tão próxima, mas agora parece que você é um pedaço do meu coração".

Na legenda da publicação, Preta escreveu: "Como esperei por esse encontro. Você é luz pura, sua força me dá força. Obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento! Te amo! Vamos juntas receber essa cura que já veio para nós".

No domingo (27), Preta Gil utilizou as redes sociais para detalhar seu processo de recuperação. A cantora revelou que tem passado por uma adaptação alimentar após implantar a bolsa de colostomia.