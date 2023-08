MC Daniel se apresenta em festa de influenciadora após fim do namoro com Mel Maia

Rio - MC Daniel fez a primeira aparição pública, na madrugada desta quarta-feira, após o anúncio do término de seu namoro atriz Mel Maia. O cantor foi uma das atrações da festa da influenciadora digital, Ianka Cristini, em comemoração aos seus 2 milhões de seguidores, em São Paulo.

No local, o artista comentou possibilidade de reatar o relacionamento com a atriz, que deu vida à Guiga, em "Vai na Fé", da TV Globo. "Está nas mãos de Deus. Estou focado no trabalho agora", disse em entrevista à "Quem". O casal tinha assumido o namoro em dezembro do ano passado.

Além de MC Daniel, MC Mirella, que está grávida da primeira filha, e Pocah também fizeram show na festa de Ianka. Já as exs-BBB Larissa Santos e Jaquelline Grohalski estavam entre os convidados.