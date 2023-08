Reynaldo Gianechinni e Bruno Fagundes são clicados em shopping no Rio

Reynaldo Gianecchini, de 50 anos, e Bruno Fagundes, de 34, estiveram em um shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira. No local, os atores esbanjaram simpatia e acenaram para o paparazzo, após perceberem que estavam sendo clicados.

Os artistas estão no elenco da peça "Herança", que fica cartaz no Teatro Raul Cortez, em São Paulo, até o próximo domingo, dia 3 de setembro. No dia 14, o espetáculo, que aborda a epidemia de AIDS dos anos de 1980, estreia no Rio de Janeiro, no Teatro Clara Nunes.