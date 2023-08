Sonia Abrão se torna ré em processo de difamação e injúria movido por Patrícia Poeta

Sonia Abrão, de 60 anos, se tornou ré em um processo movido por Patrícia Poeta, de 46, por difamação e injúria. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), assinada pela juíza Roberta de Toledo Malzoni, diz ter materialidade dos crimes e indícios de autoria da apresentadora do programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!.

"Recebo a queixa-crime oferecida contra Sonia Maria de Souza Abrão, porque presentes a prova materialidade dos crimes e indícios de autoria. As teses apresentadas pela defesa (fls. 70/76) estão relacionadas ao mérito da demanda e, como tal, devem ser apreciadas após a instrução criminal, em futura sentença", informa um trecho da decisão, divulgada na segunda-feira (28).

O documento informa, ainda, que Sonia tem dez dias para responder às acusações. "(...) apresentar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário", diz a decisão.

Em entrevista ao DIA, na manhã desta quarta-feira, André Perecmanis, advogado de Patrícia, comentou o caso. "É muito importante essa decisão, porque ela mais uma vez confirma o que a gente vem dizendo, ela refuta a tentativa da Sonia, assim como a do [jornalista] Alessandro Lo-Bianco, no processo que ele já é réu, de tratar o que é ofensa, o que é uma campanha difamatória, como se fosse liberdade de expressão", disse Perecmanis, citando o colunista que participa do programa.

A defesa também subiu o tom ao falar sobre a equipe do vespertino. "Além disso, também é importante que se entenda que o eles vêm fazendo em parceria, cada um de sua maneira, não é apenas xingá-la ou usar termos desabonadores, é criar fatos que nunca aconteceram para colar nela a pecha de uma pessoa que ela não é. Uma pessoa deplorável, racista, anti-profissional, anti-ética... É por isso que há crime e não se trata de uma mera crítica. É uma ação deliberada, repetida, ao longo de vários meses, destinada a destruir a reputação dela (Patrícia)."

André explicou, também, que Patrícia não deseja indenização em dinheiro. "Ela não quer dinheiro deles, ela só quer que eles sejam condenados na forma da lei. A pena, infelizmente, é pequena e que muito possivelmente seja substituída por restrição de direitos, prestação de serviços comunitários. Mas o que importa aqui é o caráter pedagógico mesmo".

O processo movido por Patrícia corre na Justiça desde maio deste ano após a apresentadora do "Encontro", da TV Globo, ser alvo de comentários feitos pelo programa da RedeTV!. A defesa de Patrícia alega que informações falsas sobre apresentadora foram divulgadas, além dela ser chamada de "recalcada", "grossa", "cínica", "difícil" e "mal-educada" pelos profissionais.

Procurada pelo O DIA, a assessoria de Sonia Abrão disse que a apresentadora não vai se manifestar sobre o assunto. Através de sua representante, Alessandro Lo Bianco também informou que não comentará o caso. A RedeTV! também foi procurada pelo jornal para falar sobre o processo, mas não se pronunciou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.