Juliette comemora primeiro lugar em parada musical com 'Tengo': 'Estou passada'

Rio - Juliette, de 33 anos, se surpreendeu ao atingir o topo do Spotify Brasil, nesta quarta-feira, com a música "Tengo", de seu primeiro álbum de estúdio, intitulado "Ciclone". A cantora foi aos Stories do Instagram para celebrar o primeiro lugar entre as 50 músicas mais tocadas no país na plataforma digital e revelou a surpresa com o hit, deixando para trás artistas como Kevin O Chris, Ana Castela e Luan Santana.

"Meu Deus do céu! Não sei mais o que falar, como agir, só sei que estou feliz e grata demais. Sério, quem gosta de mim gosta muito, não é pouco. Muito obrigada, de verdade! Não sei o que fazer, só sei agradecer", declarou a campeã do "BBB 21". A faixa teve mais de 1,1 milhão de reproduções nas últimas 24 horas, somando um total de 16,3 milhões de streams até o momento.

A famosa ainda abriu o jogo sobre a baixa expectativa que tinha para a faixa, que traz uma citação de Luiz Gonzaga e referências à cultura nordestina: "Vou confessar, não esperava que fosse 'Tengo'. É uma composição minha com Rafinha (RSQ), Elana (Dara) e Carolzinha, mas não é a música que os fãs mais gostam, então não imaginei que ela ia subir tanto. Foi a surpresa mais bonita!", afirmou.

Em seguida, Juliette compartilhou um vídeo do momento em que foi acordada por um amigo com a notícia de que está em primeiro lugar na parada musical brasileira. "Estou passada", reagiu a cantora, ainda de camisola, na cama.