Isabella Santoni é convidada para ser embaixadora do Pacto Global da ONU

Rio - Isabella Santoni, de 28 anos, foi anunciada, nesta quarta-feira, como a nova embaixadora do Pacto Global da Organização das Nações Unidos. A atriz foi convidada para ser porta-voz do projeto Um Pacto pelo Clima no Brasil, com o objetivo de combater a desinformação a respeito das medidas de preservação do meio ambiente. Dona de uma marca de beachwear, a artista gravou uma série de 17 vídeos para o canal de YouTube da maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo.

“Como empresária, sempre tive a preocupação de reduzir o impacto que a produção pode causar no planeta, e esse é um dos objetivos do projeto, mostrar como as empresas podem contribuir para um mundo melhor, mais sustentável. Ter recebido o convite para ser porta-voz de um projeto como este foi um prazer enorme, pois compartilhamos de valores semelhantes empresarialmente. Espero que possamos trazer mais visibilidade pro tema, para que mais pessoas tenham acesso à informação”, declara a famosa.

Apresentado por Isabella, o primeiro vídeo do projeto foi disponibilizado nesta quarta-feira, abordando a realidade das mudanças climáticas no planeta. A cada 15 dias, um novo vídeo será disponibilizado, trazendo macrotemas fundamentais sobre as mudanças climáticas, suas consequências e implicações, e também a relação dessas questões com a realidade empresarial.

Conhecida por seus trabalhos na TV e, mais recentemente, na série "Dom", Santoni também é fundadora do projeto Pegada do Bem, que organizava mutirões de limpezas das praias cariocas. Posteriormente, a atriz optou por encerrá-lo para se unir à outra organização ainda maior e mais estruturada, o Canal Novo Mundo. O projeto voluntário oferece ações educativas, consultoria em sustentabilidade e trilhas de treinamento para escolas e empresas, além de treinamento de comunidades locais para geração de emprego e renda.

Lançado em 2000 pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, o Pacto Global chegou ao Brasil em 2003 e, hoje, conta com mais de 1,9 mil participantes. Os mais de 50 projetos conduzidos no país abrangem, principalmente, os temas: Água e Saneamento, Alimentos e Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, Anticorrupção, Engajamento e Comunicação.