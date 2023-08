Jojo Todynho rebate fala gordofóbica de Val Marchiori: 'Prazer de me cutucar'

Rio - Jojo Todynho, de 26 anos, foi aos Stories do Instagram, nesta quarta-feira, para se pronunciar a respeito dos comentários gordofóbicos de Val Marchiori, de 48. Em trecho de podcast que viralizou nas redes sociais, a socialite debochou da cantora ao comentar a vida sexual da famosa com o ex-marido, Lucas Souza, comparando ao ato de espremer uma laranja. Além disso, a loira ainda disse que Jojo "tinha que fazer" a cirurgia bariátrica, por estar "muito pesada".

Ao tomar conhecimento das declarações de Val, Jojo postou um vídeo em que manda recado para a socialite: "Meu bom dia hoje vai para você, Val, que se incomoda comigo até hoje e não aceita o fato de eu ter sido musa do Baile da Vogue. Nem de ter posado para a Vogue. E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, porque é bom para ser chupada. Agora, maracujá de gaveta, hein!? Maracujá dá sono e nem todo mundo curte o suco de maracujá", ironizou.

VEJA: Val Marchiori está sendo acusada de fazer gordofobia ao falar sobre corpo de Jojo Todynho:



“Imagina ela por cima do marido? É a mesma coisa que espremer uma laranja”. pic.twitter.com/UkdfkMJkF8 — Hora da Fofoca #AFazenda15 (@horadafofocatv) August 30, 2023

"Mas não tem problema, não. Porque depois de hoje, você me deu o que eu queria de você há tantos anos. A oportunidade de mostrar como é que se faz um suco de laranja. Uma coisa que eu dou graças a Deus (é que) não preciso falar de ninguém. Não preciso sair da minha casa para ir para podcast. Eu ganho sentada em casa. (...) Eu quero que se f*da. Eu me preocupo com a minha vida, comigo. Eu não estou nem aí. Mas as pessoas, elas têm prazer de me cutucar. Sabe por quê? Porque o meu brilho incomoda", continuou ela, que também trocou farpas pela internet com Cariucha recentemente

A funkeira ainda acrescentou: "Estou na minha paz. Aí, quando eu vou lá, taco-lhe o terror. 'A Jojo isso, a Jojo é aquilo'. Mas está tudo bem, está tudo certo. Semana que vem vou para Angola, final de setembro tem Nova York e depois México. Estou sempre atrás do meu, sem fazer ninguém de escada, sem me preocupar sem a vida ninguém, para mim é cada um cuidando do seu rabo. Minha advogada é muito bem paga para fazer o trabalho dela, que ela exerce com excelência", completou.

Após a repercussão, Val Marchiori também usou os Stories para minimizar a polêmica e pedir trégua com a cantora: "Jojo Todynho, olha, realmente, você tem razão. Você merece sim, ser musa do Baile da Vogue. Você está mais gata, mais bonita. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer as pazes. Quero te convidar para você vir no meu podcast, para fazermos uma entrevista e ficar amigas", convidou.