Zé Felipe admite sentir vergonha de ter escrito o rap para Virginia

Rio - O cantor Zé Felipe confessou, em um bate-papo no 'Conversa com Bial', que sente vergonha do rap que compôs para defender a esposa e as filhas na polêmica com o jornalista Evaristo Costa . No programa que foi lançado nesta terça-feira (29), o sertanejo relembrou a música que fez para Virgínia Fonseca e afirmou que não se orgulha da faixa.Quando perguntado se sentia algum impulso de proteger a amada, Zé Felipe recordou, rindo, do rap controverso em que pede respeito para sua família: "Que vergonha daquilo", revelou. Bial e Virgínia ainda tentaram consolar o filho do cantor Leonardo, argumentando que "o que vale é a intenção" e que o influenciador não tem motivo para se envergonhar. Na época em que foi lançado, o artista chegou a admitir que fez o single em 10 minutos, no calor do momento das discussões com o jornalista sobre maternidade.Nas redes, a música continuou sendo bastante criticada e usuários do Twitter se divertiram com a confissão do cantor. "Pelo menos o mínimo de noção ainda tem, se sente vergonha então ainda há esperanças pra ele", comentou uma internauta. "Até gosto do Zé, mas acho que todo mundo tem vergonha daquilo", pontuou outro. "Pelo menos ele foi sincero. Ficou bem ruim mesmo", disse um terceiro. "Nós também sentimos a tal vergonha alheia...", contou mais um.