Simone Susinna abre o jogo sobre rompimento com Anitta: 'Pessoas certas, momento errado'

Rio - Pela primeira vez no Brasil, Simone Susinna abriu o jogo sobre as recentes polêmicas envolvendo seu nome. Em uma entrevista para o portal Leo Dias, o ator de "365 Dias" falou sobre o seu rompimento com Anitta e rebateu a acusação de ter se envolvido com a cantora por interesse.

“Não sou o tipo de cara que finge sentimentos, é impossível para mim. Eu tinha um grande amor por essa mulher, pela Anitta, passamos os melhores momentos juntos”, revelou, ao ressaltar que era famoso antes de conhecê-la.



Susinna ainda explicou o que teria causado o término do relacionamento com a poderosa. “Nós simplesmente éramos as pessoas certas, no momento errado de nossas vidas”.

Em seguida, Simone revelou que não sabe dizer qual era o status de sua relação com Anitta. "Nem sei se posso dizer que foi um relacionamento porque ela sempre disse que era solteira. Então, acho que não podemos falar de relacionamento. A gente só se divertiu muito".



Na entrevista, o ator de "365 Dias" também aproveitou para esclarecer a recente polêmica sobre sua equipe ter supostamente entrado em contato com um produtor do Brasil para que Susinna engatasse em um relacionamento midiático com uma personalidade brasileira, como Bruna Marquezine.

"Espalharam algumas conversas entre minha equipe e minha equipe do Brasil. E esse também foi um mal-entendido, porque é normal que minha equipe trabalhe com a equipe do Brasil. Não tinha nem meu nome. Eu nem sabia dessa conversa", começou.

"Minha equipe trabalha para mim, minha equipe do Brasil também. E acho que foi mesmo um grande mal entendido. Não havia nada que falasse sobre relacionamento. Acho que eles apenas conversaram se podiam fazer algum cover juntos ou apenas conversar. Desculpa, Bruna, mas eu nem sabia quem era ela antes dessa bagunça. É como se alguém quisesse sujar minha imagem sem motivo", finalizou.