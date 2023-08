Sandra Annenberg anuncia que é doadora de órgãos em post sobre Faustão

Rio - A jornalista Sandra Annenberg comoveu seguidores ao fazer uma postagem sobre seu grande amigo, o apresentador Fausto Silva. Nesta quarta-feira (30), a famosa falou do "bom coração" de Faustão e fez um alerta sobre a importância da doação de órgãos, aproveitando para anunciar que é, também, uma doadora.

"Se existe alguém que sempre teve um bom coração, ele se chama Faustão. Ironia da vida… Que bom que há pessoas generosas e que pensam nas outras. Como é importante ser doador! Aproveito pra dizer aqui, publicamente, que também SOU DOADORA DE ÓRGÃOS. Quando chegar minha hora, outras pessoas poderão continuar a viver. Celebremos a vida!", escreveu a repórter na legenda da publicação. Na foto do post, Sandra posa de vestido preto ao lado do famoso enquanto recebe um troféu do 'Melhores do Ano', um quadro de premiações bastante conhecido na época em que Fausto ainda comandava o 'Domingão'.



Fãs elogiaram as palavras da jornalista nos comentários: "Parabéns Sandra, você é uma pessoa linda", afirmou uma pessoa. "Saúde para o Fausto!! Benção à todos os doadores! Sou doadora de sangue, de medula e de órgãos. Se precisar, leva tudo", apoiou outra. "Parabéns! Maravilhosa!! Estou na lista de transplante de rim. Por mais pessoas como você!", contou uma terceira. "Você é um ser humano maravilhoso e o Fausto também, adoro pessoas de verdade", revelou mais uma.