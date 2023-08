Eliezer reduz tamanho das mamas com lipoaspiração e avisa: 'Estou sem meus peitos'

Rio - Eliezer, de 33 anos, passou por uma cirurgia, nesta quarta-feira, para tratar a ginecomastia, condição que causa o crescimento anormal das mamas em homens. O ex-BBB foi submetido a uma lipoaspiração em um hospital de São Paulo e já se recupera em casa após o procedimento. Em postagem nos Stories do Instagram, o marido de Viih Tube brincou com o resultado da operação.

"Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos (risos). Deu tudo certo e depois volto aqui e falo mais", escreveu o famoso.

Em seguida, Eliezer compartilhou um vídeo mostrando os bastidores da cirurgia e explicou o motivo que o levou a procurar o tratamento: "O tamanho das minhas mamas sempre me incomodou muito. Minhas mamas cresceram muito e hoje vou tirar", contou ele, antes de passar pela operação.

O ex-participante do "BBB 22" mostrou os comentários divertidos que recebia sobre as mamas e respondeu os seguidores que disseram não ter reparado no corpo do influenciador: "Eu nunca apareço sem camisa com os peito aparecendo. No meu feed, as fotos que tem eu sem camisa, é quando eu estou muito magro, porque 'disfarça'. Quem acompanhou o 'BBB', eu sempre andava com uma camisa de botão aberta porque assim tampa o peito", disse.