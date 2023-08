Marcela Mc Gowan faz atendimento de emergência em voo após passageira desmaiar

Rio - Marcela Mc Gowan compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (30), que fez um atendimento médico de emergência durante seu voo de retorno para o Brasil, após ter sido pedida em casamento pela cantora Luiza Martins, durante férias em Orlando, nos Estados Unidos. A ex-BBB, que é médica, revelou que a passageira que estava ao seu lado passou mal e chegou a desmaiar.

"Gente, e eu que fiz um atendimento médico de emergência hoje no voo! Simplesmente, eu estava voltando de Orlando, dormindo, e aí tinha uma senhora do meu lado. Em algum momento, eu acordei com ela se sentindo mal, tentando tirar a roupa que ela estava. Fui ajudar e ela desmaiou", disse.

Marcela contou que começou a prestar assistência para a passagem após a equipe do avião perguntar se tinha algum médico no voo. "Ela teve, creio eu, uma crise de hipoglicemia ou só uma hipotensão. Mas ela demorou a voltar e todo mundo ficou bastante assustado. E avião não tem muito recurso, né? Então o que deu para prestar de assistência ali foi avaliar como ela estava em relação aos sinais vitais, batimento cardíaco, pupilas. Mas assim, foi muito tenso", detalhou.

"Eu chequei os sinais. Ela estava estável, só que ela não voltava. E o que se faz no avião, né? Tem pouca coisa que você consegue fazer para dar um diagnóstico. A filha dela super nervosa também, passando quase mal ali do lado", revelou.

Marcela relatou ainda que tinha dois anos que não atendia emergência de hospital. "Foi muito doido, mas também, acendeu um negócio aqui dentro, uma saudade tão grande". Por fim, a ex-BBB disse que deu tudo certo. "Ela se recuperou, ficou bem, mas foi tão tenso".