Patrícia Poeta desabafa após boatos de que teria se atrasado para o 'Encontro'

Patricia Poeta, de 46 anos, se chateou com os rumores de que teria se atrasado para apresentar "Encontro", da TV Globo, na última terça-feira, após não aparecer no primeiro bloco do programa. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta, a apresentadora considerou a informação falsa uma 'palhaçada' e explicou o motivo de seu sumiço na ocasião.

"Chegou uma história aqui no meu ouvido. Uma história, não. Uma palhaçada de uma galerinha das fake news de que eu não teria chegado no horário no meu trabalho, que fiquei no trânsito... Sou uma das primeiras pessoas a chegar na TV Globo para fazer o 'Encontro'. Chego às cinco e pouco (da manhã), tanto que gravo chamadas antes do programa. Então, quer dizer, completamente fake news, e acho uma falta de respeito com quem acorda todo dia cedo e faz o seu trabalho", disse.

"Ontem (terça) gente ia começar o programa do lado de fora para falar sobre o tempo, esse friozão que está fazendo em São Paulo... Programa ao vivo, coisas acontecem. Tivemos problemas no áudio bem na hora de entrar no programa e eu estava do lado de fora do estúdio. Quando deu problema no áudio, o problema técnico, o diretor pediu para que a Thelminha chamasse o intervalo comercial para dar tempo de eu voltar para o estúdio", continuou.

"Então, não deixei de trabalhar, muito pelo contrário, eu estava lá. Só fico chateada porque programa de entretenimento é uma coisa, programa de fake news é outra, é uma falta de respeito com as pessoas", desabafou Patrícia, que ainda compartilhou um vídeo em que aparecia na área externa do programa para comprovar que estava no local de trabalho na hora certa.

Por fim, a apresentadora opinou sobre as fake news. "Só queria esclarecer para que a gente corte essas fakes news, para ir eliminando as fakes news. Isso faz mal pra todo mundo. Menos para essas pessoas que inventam isso para ganhar clique e audiência. Chega uma hora que não dá mais, depois de um ano sendo vítima de fake news, não dá mais!".

Entenda

Na última terça, Thelma Assis iniciou o 'Encontro' sozinha após algumas falhas técnicas. "Bom dia, gente, estou aqui para falar de saúde com vocês, mas a gente teve um probleminha com o áudio, a Patrícia já vai falar com vocês. Mas a gente tem o nosso querido Simpatia, com uma blitz do tempo, para poder mostrar pra gente esse tempinho frio. Onde é que você está, amigo?”, disse a médica e ex-BBB na ocasião. No entanto, após um tempo o link ao vivo com o profissional caiu e, devido a nova falha, ela precisou chamar o intervalo.

Na volta do comercial, Patrícia, que estava do lado de fora, retornou ao estúdio e falou sobre o ocorrido. "Estávamos nós tomando um cafezinho lá fora, achando que vocês estavam ouvindo a gente, mas não aconteceu. Sabe quem salvou? Thelminha", disse ela. "Ainda não pedi desculpas para o pessoal de casa. Mas programa ao vivo é assim mesmo, ta aí a prova concreta de que o programa é realmente ao vivo e você acompanha... ou não acompanha quando há um problema técnico".