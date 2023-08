Imagem forte! Cantor gospel sofre grave acidente de carro em Goiás

Rio - Regis Danese, de 50 anos, sofreu um grave acidente de trânsito em Ceres, na região central de Goiás, nesta quarta-feira (30). O cantor gospel estava a caminho de um show, acompanhado de seu irmão Daniel, quando um caminhão colidiu de frente com sua caminhonete, que ficou totalmente destruída.

Dono do hit 'Faz um Milagre em Mim', o artista informou que precisaria passar por uma cirurgia de emergência, nesta madrugada, além de ter fraturado o braço e três costelas. Seu irmão não sofreu nenhum ferimento.

Após o acidente, Regis foi socorrido por uma equipe do pedágio e foi direcionado para o hospital de Jaraguá, que fica a 50 km de Ceres. Em vídeos publicados no Instagram, o artista surgiu bastante machucado e com sangue escorrendo pelo rosto. Ele também mostrou imagens do atendimento médico e pediu orações.

"Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim! Estou com muita dor no abdômen. Com meu irmão não aconteceu nada, ele estava ao meu lado. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Deus é bom, Deus é meu refúgio", afirmou.

Nesta madrugada, ele informou que teria que passar por uma cirurgia de emergência. "Vou ter que passar por uma cirurgia de urgência. Aconteceu uma perfuração, o médico não sabe se é estômago ou intestino delgado. Orem por mim, quero agradecer todos vocês que estão orando pela minha vida", destacou ele, que ainda agradeceu os profissionais que realizaram seus primeiros socorros. "Quebrei o braço, vou ter que operar, quebrei três costelas, perfurou aqui, não sei se é intestino, mas estou vivo", completou.