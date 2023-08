Após transplante, Faustão comenta sensação de ter um novo coração

Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Fausto Silva, de 73 anos, revelou como se sente após passar por um transplante de coração, no último domingo. Animado, o apresentador disse que seu 'coração parece bater ainda mais forte', demonstrou surpresa com sua recuperação e destacou a importância da doação de órgãos.

"Estou me sentindo ótimo. Por mim, eu saía daqui amanhã, estou abismado com a minha recuperação. Não tenho nada para reclamar. Sinto apenas uma leve dor nas costas, é um detalhe perto de tudo que aconteceu", disse Faustão em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do "Splash", nesta quinta-feira.

O apresentador ainda comentou a sensação de ter um novo coração. "Sinto como se o meu coração batesse ainda mais forte, é uma sensação única. Tiveram que tirar um monte de entulho de dentro de mim, e colocaram um coração novo, de um garotão de 35 anos. É algo que me faz sentir muito vivo", afirmou ele, que teceu vários elogios a sua equipe médica e ao Sistema Único de Saúde (SUS).

"Ontem parecia que eu estava num dia normal na minha vida. Sentei, andei, conversei. É um absurdo poder fazer tudo isso. Só tenho a agradecer aos meus médicos e ao SUS. Tudo isso também é graças ao SUS. Não é porque eu tenho dinheiro que estou bem. Tudo isso que eu fiz também é feito no SUS, e isso precisa ser valorizado. É importante que todos se informem sobre, e essa será agora a minha missão", garantiu.

O artista também recordou seu primeiro pensamento após a realização do transplante. "A primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso motivar a doação de órgãos. O Brasil tem que ser o primeiro lugar do mundo. Tem que existir mais projetos. Precisamos fazer alguma coisa para melhorar isso, e pensarmos nos próximos. Precisamos usar a fé na doação. Se eu não tivesse fé, não estaria vivo."

Em entrevista ao colunista Flávio Ricco, do portal "R7", Faustão agradeceu a família de seu doador. "Quero muito agradecer o doador, na pessoa do pai dele. A sua imensa generosidade de permitir que eu continuasse vivendo. Não tenho como agradecer a esse pai, a viúva e o irmão desse moço, que eu sei era um atleta", disse. "Transportar para outra pessoa o direito de continuar viver é muito mais que uma generosidade. Foi uma benção que Deus me deu", completou.

Boletim médico



Em um boletim médico desta quarta-feira (30), o hospital afirmou que Fausto consegue se comunicar normalmente 72 horas depois da operação e que já iniciou a fisioterapia. "O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração. A função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além do paciente ter iniciado a fisioterapia", diz a nota.

O transplante foi realizado para tratar o quadro de insuficiência cardíaca que manteve o famoso internado desde o começo do mês. Faustão conseguiu um órgão compatível apenas 7 dias após ter entrado na lista de espera do SUS.