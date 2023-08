Preta Gil volta a usar sonda no nariz; saiba o motivo

Preta Gil, de 49 anos, segue usando o Instagram para comentar seu processo de recuperação, após passar por uma cirurgia para retirar um tumor no intestino, no último dia 16. Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a cantora contou aos fãs, nesta quinta-feira, o motivo de ter voltado a usar uma sonda no nariz.

"Viram que a sondinha voltou, né? Pois é, vou fazer um vídeo mais tarde explicando. Mas quando eu falo sobre a habilitação, é sobre isso, sobre o corpo, o organismo se acostumar com o novo. Como a gente tem a bolsinha de ileostomia, o trânsito foi todo desviado para íleo, né? Então, tive uma obstrução intestinal que me deu como se fosse uma prisão de ventre. Só que não é prisão de ventre, é prisão de íleo. As fezes não foram para bolsinha, ficaram acumuladas. E isso me deu enjoo, me deu vômito", comentou.

"Então, pra drenar melhor o líquido do estômago, voltou a sonda nasogástrica. E é isso. Eu tô indo fazer uma tomografia e já volto. Mais tarde eu faço um vídeo explicando melhor, mas acho que expliquei direito. Beijos. Bora que bora. Um dia de cada vez", concluiu.

No último domingo, Preta disse que estava passando por uma adaptação alimentar depois de implantar a bolsa de colostomia. "Voltei a comer comida sólida, pastosa com um pouco de pedaços", celebrou a artista através dos stories. "É um processo, porque tem que comer muito pouquinho para digerir direito, e a bolsa ficar bem. Tudo é um processo. Hoje foi mais um dia de aprendizado, de luta, mas de vitória... Foi um dia de adaptação da comida pastosa e um pouco de pedaços, para ver como funciona a bolsa, como a bolsa reage. Aí, dá mil coisinhas, então tem que ter paciência".