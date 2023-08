Bruno Mazzeo critica decisão que manteve interdição do São Januário: 'Inacreditável'

Rio - Bruno Mazzeo, de 46 anos, usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira, para criticar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio que manteve a interdição do São Januário , localizado em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade. Torcedor ferrenho do Vasco da Gama, o ator não escondeu a revolta ao desabafar sobre a medida que proíbe o estádio de receber o público.

"E lá vamos nós, porque é inacreditável o que andam fazendo com o Vasco, o sufocamento que andam tentando fazer", começou o humorista, em vídeo publicado no Instagram. "O estádio do Vasco já foi liberado pela Justiça, a punição já foi cumprida, mas a torcida não pode entrar. A torcida do Vasco, a mesma que não pode entrar no seu estádio, ela pode entrar em qualquer estádio. Menos no seu", desabafou. "Se isso não é uma perseguição, eu não sei o que é. Seguiremos contra tudo e contra todos, na resistência", completou o artista.

Entenda

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve a decisão de interditar o São Januário, que já está fechado há 69 dias. A votação se deu por dois votos a favor da permanência da interdição contra um que era a favor da abertura do estádio. As informações são do "ge".

O Vasco, no entanto, tem conversas com o Ministério Público do Rio de Janeiro por um Termo de Ajustamento e Conduta (TAC). Caso isso se proceda, o processo se extingue e São Januário será liberado para o uso.

São Januário está interditado desde a derrota do Vasco para o Goiás na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o fim da partida, torcedores do Cruz-Maltino entraram em confronto com a polícia militar, depredando o estádio e criando uma real cena de briga generalizada.