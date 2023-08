Cantor Regis Danese respira 'espontaneamente', após grave acidente de carro

Rio - Regis Danese, de 50 anos, está internado na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia, após sofrer um grave acidente de trânsito em Ceres , na região central de Goiás. O boletim médico divulgado nesta quinta-feira informou que o cantor gospel está consciente e "respirando espontaneamente", tendo estado de saúde avaliado como regular.

De acordo com a nota, João Geraldo Danese Silveira sofreu uma fratura fechada no antebraço e teve uma perfuração no intestino delgado, que foi tratada através de uma enterorrafia, procedimento de costura do ferimento realizado na madrugada desta quinta-feira. O artista "permanece em avaliação constante pela equipe multiprofissional do hospital, com perspectivas otimistas de recuperação".

Regis estava a caminho de um show, acompanhado de seu irmão Daniel, quando um caminhão colidiu de frente com sua caminhonete, que ficou totalmente destruída. Dono do hit 'Faz um Milagre em Mim', o artista informou que precisaria passar por uma cirurgia de emergência, nesta madrugada, além de ter fraturado o braço e três costelas. Seu irmão não sofreu nenhum ferimento.

Em vídeos publicados no Instagram, o artista surgiu bastante machucado e com sangue escorrendo pelo rosto. Ele também mostrou imagens do atendimento médico e pediu orações. "Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim! Estou com muita dor no abdômen. Com meu irmão não aconteceu nada, ele estava ao meu lado. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo", afirmou.