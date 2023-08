Ator Emiliano Queiroz segue internado no Rio e sem previsão de alta

DIA pelo assessor de imprensa do veterano, que acompanha o artista na unidade de saúde. Rio - Emiliano Queiroz, de 87 anos, segue internado na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, na Zona Sul do Rio. Diagnosticado com pneumonia , o ator "está bem melhor", mas sem previsão de alta hospitalar. As informações foram confirmadas aopelo assessor de imprensa do veterano, que acompanha o artista na unidade de saúde.

Conhecido por interpretar o Dirceu Borboleta, da novela "O Bem-Amado" (1973), na TV Globo, Emiliano foi hospitalizado no último dia 18 e segue internado desde então.

Carreira artística

Natural do Ceará, Emiliano ingressou no teatro com apenas 14 anos e se graduou em Artes Dramáticas. Ainda durante a juventude, o ator mudou-se para São Paulo, onde desempenhou pequenos papéis empeças emblemáticas como "O pagador de promessas, de Dias Gomes, no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC).

A partir do ano de 1964, o artista também pôde brilhar nas telenovelas, minisséries e filmes, participando de obras como "O Bem-Amado", tanto a novela (1973), quanto a série (1980); "Pai Herói" (1979); Cambalacho (1986); "As Filhas da Mãe" (2001); "Senhora do Destino" (2004); "Meu Pedacinho de Chão" (2014).

Entre seus trabalhos mais recentes estão a novela "Além da Ilusão", de 2022, e a peça "A Vida Não É Justa", do mesmo ano, onde atuou ao lado da atriz Léa Garcia (1933 - 2023), sob direção de Tonico Pereira.