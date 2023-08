Faustão se emociona ao falar sobre doador em primeira aparição após cirurgia

Rio - O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, fez sua primeira aparição pública depois de passar por uma cirurgia de transplante de coração. Nesta quinta-feira (31), o famoso usou o perfil "Faustão do Meu Coração" para agradecer à família doadora e tranquilizar fãs preocupados com seu estado de saúde.

"[Queria] agradecer as manifestações de milhões de pessoas que rezaram, fizeram mandingas e torceram para minha recuperação. Já tô andando 3 dias depois que fui operado. Não sinto nada, nenhuma dor, tô completamente recuperado", contou Faustão.



O famoso também aproveitou para expressar sua gratidão à família do homem que doou seu novo coração. "Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda que proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato. Eu fico até emocionado, porque ele me deu a chance de viver de novo", revelou.



Fausto ainda deus alguns detalhes sobre o doador e fez uma promessa ao pai do falecido. "O Fábio [era] um atleta, surfista e jogador de futebol. [Tinha] 35 anos e teve morte natural. Graças à imensa generosidade do seu pai, do Wellington, seu irmão, e de sua viúva, eu estou vivo. Vou agradecer sempre. É de uma generosidade que me emociona e me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas pra você continuar se orgulhando dele", afirmou.

Amigos comemoraram a recuperação do apresentador nos comentários da postagem: "Que coisa linda! Te amamos, querido amigo", disse Otaviano Costa. "VIVAAA! A gente te ama, Faustão!!", celebrou Dani Calabresa. "Amém", escreveu Angélica. "Nós te amamos!! Volta logo!", pediu Tiago Leifert. "Que benção! Me emocionei demais!!, confessou Celso Portioli.