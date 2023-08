Fátima Bernardes encanta fãs ao mandar recado carinhoso para a filha, Beatriz

Rio - Fátima Bernardes encantou a web nesta quinta-feira (31) ao fazer um post carinhoso para sua filha, Beatriz Bonemer, fruto do casamento da jornalista com o âncora William Bonner. Em suas redes, a famosa compartilhou uma foto ao lado da herdeira e as duas chamaram atenção por suas semelhanças físicas.



No clique, Fátima surge de óculos de sol, usando um blazer verde-escuro e uma blusa branca. Beatriz, por outro lado, aparece toda de preto, com camiseta e calça jeans e a armação de seus óculos de grau combinando. "Tão bom estarmos juntas em todas as fases da vida", escreveu a apresentadora na legenda da postagem. Além da influenciadora, Fátima e William são pais de Vinícius e Laura, que têm os mesmos 25 anos de Beatriz, já que o casal teve trigêmeos.



Fãs ficaram admirados com a beleza da dupla de mãe e filha: "Duas mulheres inteligentes, honestas e lindas!", afirmou uma pessoa. "Que parceria linda!", elogiou outra. "Bia está cada vez mais parecida com você, Fátima", reparou uma terceira. "Minhas musas!! As duas tem energias muito boas", contou mais uma.

