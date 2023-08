Vídeo: Muito emocionado, Faustão agradece à família de doador

Faustão fez um agradecimento muito emocionado à família do doador de seu novo coração, nesta quinta-feira (31). O apresentador passou por um transplante no domingo (27), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e permanece na UTI para acompanhar a adaptação do órgão e controle da rejeição.



Em vídeo postado no Instagram, Faustão falou pela primeira vez após a cirurgia. "Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, que proporcionou que eu estivesse vivo. Eu fico emocionado, ele me deu a chance de viver de novo", disse.



O apresentador prosseguiu: "O Edison, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva... Esses que eu tenho que agradecer. Pessoas humildes que, na hora que eu precisei, me deram um coração novo. Eu vou um dia agradecer pessoalmente”.

Muito emocionado, Faustão agradece família de doador



Crédito: Reprodução Instagram pic.twitter.com/Erj9iBsCTj — Jornal Meia Hora (@meiahora) August 31, 2023

O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, atleta de 35 anos que morreu no sábado (26), vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele era jogador de futebol de várzea e sonhava em ser profissional.



Além de agradecer a todos que torceram por sua recuperação, Faustão falou sobre as acusações de ter furado a fila de doação. "Eu sei que a internet tem um monte de gente falando merda. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não tinha nem começado a minha carreira. Mas para você que gosta de mim, é para você que eu tenho que dar uma explicação. Dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila", desabafou.



