Sabrina Sato recorda primeiro encontro com João Vicente: 'Tinha programação para depois'

Rio - Sabrina Sato e João Vicente relembraram, no programa "Sobre Nós Dois", da GNT e do Globoplay, como foi o primeiro encontro deles, que namoraram entre 2013 e 2015. A apresentadora revelou que "sequestrou" o ator e contou quais eram suas reais intenções com o galã.

"Eu só ia transar com ele. Eu já tinha, inclusive, programação para depois também, entendeu? Mas acontece!", contou aos risos.

João deu sua versão do momento e brincou dizendo que foi "sequestrado" por Sabrina. "A gente se encontrou no avião e quando a gente saiu ela falou 'quer carona?' e eu disse: 'não precisa, eu vou para casa'". O ator explicou que depois da apresentadora insistir, ele acabou aceitando.

"Aí entrei no carro dela, com o motorista dela e ela deve ter feito aquele sinal que ela faz quando um novinho está no carro. A gente foi andando, conversa boa e daqui a pouco, quando eu vejo, entrei em uma garagem. E eu falei: 'O que é isso?'. E ela falou assim: 'É minha casa, eu sou assim! Primeiro ele me deixa e depois deixa o convidado. Mas se quiser subir", continuou.

Após subir, o ator revelou que Sabrina ofereceu uma cerveja vencida. A apresentadora, por sua vez, se explicou, aos risos: "Mas esse tipo de padrão [de levar para casa] eu estou tentando quebrar".

Apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, o quarto episódio de "Sobre Nós Dois" contou com a participação de João Vicente, Fabio Porchat, Gabriela Prioli e o marido, Thiago Mansur