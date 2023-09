Cleo Pires deixa fãs confusos ao postar vídeo sinistro: 'Fiquei até com medo'

Rio - A atriz Cleo Pires deixou seguidores intrigados ao postar um vídeo enigmático em suas redes. Nesta quinta-feira (31), a artista surpreendeu internautas com um anúncio de um projeto misterioso que estreia na próxima sexta (01).



No registro, a famosa aparece envolta na escuridão, com apenas o seu rosto iluminado em preto e branco. Enquanto a artista sorri e grita na frente da câmera de forma sinistra, é possível escutar sua voz sussurrando: "Louca, livre, feiticeira. Mergulhe em suas sombras, encontre seu próprio caminho." O clipe termina com uma foto de Cleo em cores e a data 01/09 em destaque ao seu lado.



"Todos tentam buscar o caminho mais iluminado, mas nem sempre isso é possível, pois até mesmo a luz está repleta de mistério, tentação e incerteza. Tem momentos em que nos sentimos autores das nossas histórias. Em outros, nos vemos como coadjuvantes da nossa própria vida, como se algo controlasse nossos passos e nossos instintos. É como se uma sombra gigante nos envolvesse e a gente não conseguisse enxergar nada. O medo toma conta de nós. Mas o medo só existe porque também existe a coragem. Assim como a sombra só existe porque também existe a luz. Quando entendemos o poder das dualidades é que tomamos as rédeas das nossas vidas, dos nossos destinos", escreveu a filha da atriz Glória Pires na legenda do post.



Usuários das redes não conseguiram entender o conceito da publicação: "Fiquei foi com medo", confessou uma pessoa. "Nessa energia aí dá pra juntar com a Luísa Sonza e ir pra Salém fazer um clipe", brincou outra. "Creio que seja um projeto de autoconhecimento envolvendo magia natural, talvez", supôs uma terceira. "Não se fala em outra coisa aqui na cracolândia", caçoou mais uma.

Assista ao vídeo:

%MCEPASTEBIN%