Bruna Griphão seduz a web usando vestido coladinho: 'Beleza sem igual'

Rio - A atriz Bruna Griphão arrancou suspiros de internautas com suas curvas esculturais nesta quinta-feira (31). Em seu perfil do Instagram, a ex-BBB, de 24 anos, deixou fãs impressionados com sua beleza ao surgir de vestido coladinho.



Na série de cliques, a artista aparece usando uma maquiagem leve e extensões capilares que deixaram suas madeixas loiras na altura dos seios. Com poses sensuais, a ex-sister tirou o fôlego da web ao surgir com um vestido vermelho-escuro justo e estampado com pequenas cruzes brancas. "Viciada em vermelho agora", contou Bruna na legenda da publicação.



Seguidores da famosa usaram os comentários para admirar seu "corpaço": "Meu pai amado", escreveu a ex-sister Larissa Santos. "Quem é essa menina de vermelho?", brincou uma pessoa. "Você é de outro mundo, absolutamente maravilhosa", elogiou outra. "Ai, meu coração. Amei esse vestido!", afirmou uma terceira. "Cada vez mais linda, Bruna, impressionante", disse mais uma.