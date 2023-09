Após acidente, mulher de Régis Danese atualiza estado de saúde do cantor: 'Muita dor'

Rio - Kelly Danese atualizou, na tarde desta quinta-feira (31), o estado de saúde do marido, Régis Danese, após cantor sofrer grave acidente . Ao lado de Daniel, irmão do artista, Kelly revelou que o marido está estável, fez cirurgia no intestino e segue com dor.

"Olá pessoal. Eu estou aqui juntamente com o Daniel. Nós estamos aqui no hospital, em Goiânia. Acabamos de visitar o Régis. Foi nossa primeira visita mesmo com ele depois de tudo o que aconteceu porque não podia entrar junto com ele", começou.

"Graças a Deus ele está estável, está com muita dor, né? Normal. No abdômen a pancada foi muito forte. Fez a cirurgia, cortou a barriga, costurou o intestino delgado e agora está em recuperação. Está na UTI para se recuperar. Está com algumas fraturas na costela, está também com o braço quebrado, mas isso vai ficar para depois. O foco agora realmente era no intestino, mas ele está bem. A gente conversou um pouquinho. Não pode entrar celular, não pode gravar. Ele está doidinho para dar um oi para vocês, mas ele também está precisando desse momento", continuou.

Kelly afirmou que nesta quinta-feira (31) Régis realizou mais alguns exames e, amanhã (1º), a equipe médica vai passar para a família o resultado. "Se estiver tudo bem, ele vai para a enfermaria e se encaminhar tudo bem, domingo ele pode receber alta. Então, continuem orando".

Na legenda da publicação, Kelly aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que Régis vem recebendo. "Nasceu de novo, gratidão por cada ligação, oração, intercessão e carinho, na medida do possível vamos atualizando vocês. Deus abençoe a todos", disse.

Regis estava a caminho de um show, acompanhado de seu irmão Daniel, quando um caminhão colidiu de frente com sua caminhonete, que ficou totalmente destruída. Dono do hit 'Faz um Milagre em Mim', o artista informou que precisaria passar por uma cirurgia de emergência, nesta madrugada, além de ter fraturado o braço e três costelas. Seu irmão não sofreu nenhum ferimento.