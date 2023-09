Após veto em 'A Fazenda', Inês Brasil grava resposta para Carelli

Inês Brasil, que ficou popularmente conhecida pelos vídeos de inscrição para o 'Big Brother Brasil', divulgou um vídeo nesta sexta-feira, 1º, demonstrando revolta à fala recente de Rodrigo Carelli, diretor de 'A Fazenda', com a justificativa sobre a razão de não convidar a influenciadora para a atração da Record. Segundo Carelli, a intensidade da Inês não seria positiva para o programa Em resposta ao diretor, a influencer afirmou que seguiria as regras e ainda explicou as polêmicas que já protagonizou em outros programas da televisão: "Simplesmente, eu falei antes de entrar no programa da Patrícia Abravanel, programa do pai dela do Silvio Santos. Fiquei nua, mas foi no Danilo Gentili e eu e o Danilo combinados tudo antes. É tudo combinado e vocês sabem", argumentou.